Комитет ЗСО одобрил 19 кандидатов в новый состав Общественной палаты Челябинской области

Комитет ЗСО по законодательству одобрил 19 кандидатов в новый состав Общественной палаты Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Как отметил председатель ЗСО Владимир Мякуш, все кандидатуры, которые рассмотрены, были предварительно обсуждены на заседании комиссии.

"Из 23 кандидатов нам надо было отобрать 19. Я думаю, что комиссия и комитет ЗСО с этой задачей справились, и мы отобрали 19 лучших представителей, которые будут представлять интересы жителей. И я уверен, что они принесут большую пользу в развитии Челябинской области. Они будут связывать общество с органами власти и решать сложные задачи", - подчеркнул он.

Теперь список из 19 кандидатов в ОП должны утвердить на заседании Заксобрания области.

Согласно законодательству, 19 членов палаты утверждает губернатором по представлению зарегистрированных на территории Челябинской области структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений, 19 членов – ЗСО по представлению зарегистрированных НКО, в том числе региональных общественных объединений. Еще 19 членов утвердят новые члены Общественной палаты области.