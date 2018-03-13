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Пермяки обсуждают идею памятников "Счастливая семья" и "К столетию ВЛКСМ"
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Эскиз памятника Счастливая семья, памятник, Пермь (2018) | Фото: Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае

В интернете появилась петиция против установки в Перми скульптуры "Счастливая семья" и памятника "К столетию ВЛКСМ". Авторы петиции утверждают, что у этих двух абсолютно разных проектов есть общие черты: конъюнктурные и популистские мотивы инициаторов проектов, а также их вопиющая нечуткость к актуальному состоянию городской среды. Также, по мнению пермяков, проекты имеют ряд исключительных недостатков и маргинализуют целые группы горожан. В администрации Перми корреспонденту Накануне.RU сообщили, что утвержденных проектов пока нет, как нет и повода для полемики.

С инициативой установки памятника "Счастливая семья" в 2016 г. выступил пермский городской попечительский совет, который ранее возглавляла Светлана Денисова. На сайте детского омбудсмена сообщается, что идея была поддержана общественным советом по топонимике при городской думе. Проект поддержали в Общественной палате Пермского края, и администрации губернатора.

В социальных сетях на странице уполномоченного до 5 марта проходило голосование за лучшую скульптуру, по итогам которого, победил вариант №5 - с изображением многодетной семьи.

Эскиз памятника Счастливая семья, памятник, Пермь(2018)|Фото: Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае

"В России огромное количество неполных семей с одним родителем. Установка такого памятника может привести к негативным психологическим последствиям у детей из таких неполных семей, а также маргинализирует семьи с одним ребенком или семьи, в которых детей нет вовсе (часто по не зависящим от супругов обстоятельствам). Мы уверены, что памятники, расположенные в значимых городских местах, не должны навязывать однотипную социальную модель и, наоборот, должны свидетельствовать о готовности принять и поддержать любой человеческий выбор, а также помочь в любой семейной ситуации", - считают авторы петиции.

Также в тексте обращения говорится о том, что в городе уже есть два памятника, пропагандирующих семейные ценности: это арт-объект в сквере Миндовского и скульптура "Петр и Февронья" на улице Сибирской. Установку третьего памятника в связи с этим трудно назвать насущной необходимостью.

Несвоевременной авторы петиции считают также установку памятного знака, посвященного столетию ВЛКСМ. Инициаторами стали ветераны ВЛКСМ Свердловского района.

"Проекты, инспирированные тоской по советскому прошлому и по давно упраздненным организациям, вряд ли могут служить целям модернизации городской среды. Кроме того, в Перми немало уже существующих памятников советского периода, которые представляют куда большую эстетическую и символическую ценность (многочисленные мозаики, сграффито, росписи и скульптуры) – большинство из них пребывают в плачевном состоянии и постепенно разрушаются, и установка новодела на фоне полного равнодушия к образцам оригинального наследия выглядит непоследовательно и даже кощунственно", - говорится в тексте петиции.

Петиция будет доставлена главе города Дмитрию Самойлову и уполномоченному по правам человека в Пермском крае Павлу Микову.

Глава информационно-аналитического управления администрации Перми Андрей Каменских сообщил корреспонденту Накануне.RU, что на совете по топонимике была лишь одобрена идея создания памятников. Конкретные проекты поддержаны и одобрены не были. В совет по топонимике не поступало никаких эскизов, предложений по месту памятников.

"Идея установки композиции "Счастливая семья" обсуждалась два года назад. Тогда в качестве места дислокации рассматривался сквер им. Миндовского. Об установке скульптурной композиции на эспланаде речь не шла и не идет. В настоящее время нет ни утвержденного проекта, ни даже эскиза, поэтому обсуждать пока что нечего, равно как нет предмета для полемики о художественной ценности композиции. Также обсуждалась идея установки памятника "К столетию ВЛКСМ". Сам механизм работы совета предусматривает, что если у общественности есть какая-то идея, то они выносят на совет и там она обсуждается: принимается или нет. Ветераны ВЛКСМ вынесли идею и эскиз на совет по топонимике. Им дали понять, что не против самой идеи, установки памятника к столетию ВЛКСМ, но в таком виде [стела из бетона, гранита и бронзы высотой 6,5 метров - прим.] памятник не одобряется. Но в целом не против идеи. Было предложено подумать над другим воплощением памятника. Чтобы он был не только фиксацией прошлого, но и нес воспитательную функцию, был мостиком между прошлым и будущим", - сообщил глава пресс-службы мэрии.

Другие новости по темам: памятник, счастливая семья, к столетию влксм, петиция, скульптуры
13.03.2018 15:30 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
17:30 Екб


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Пермяки обсуждают идею памятников "Счастливая семья" и "К столетию ВЛКСМ"
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