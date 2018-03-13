Коутиньо, Фирмино и Тайсон вызваны в сборную Бразилии на матч с Россией

Тренерский штаб сборной Бразилии по футболу во главе с Тите определился с составом на контрольные матчи с Россией и Германией.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, всего в команду были вызваны 25 игроков.

Вратари: Алисон Бекер ("Рома" Италия), Нето ("Валенсия" Испания), Эдерсон ("Манчестер Сити" Англия).

Защитники: Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва (все – "ПСЖ" Франция), Педро Жеромел ("Гремио"), Родриго Кайо ("Сан-Паулу"), Фелипе Луис ("Атлетико" Испания), Марсело ("Реал" Испания), Миранда ("Интер" Италия), Фагнер ("Коринтианс").

Полузащитники: Ренато Аугусто ("Бэйцзин Гоань" Китай), Виллиан ("Челси" Англия), Каземиро ("Реал" Испания), Коутиньо, Паулиньо (оба - "Барселона" Испания), Андерсон Талиска ("Бешикташ" Турция), Фернандиньо ("Манчестер Сити" Англия), Фред ("Шахтер" Украина).

Нападающие: Габриэль Жезус ("Манчестер Сити" Англия), Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад" Испания), Дуглас Коста ("Ювентус" Италия), Тайсон ("Шахтер" Украина), Роберто Фирмино ("Ливерпуль", Англия).

Напомним, Россия и Бразилия сыграют между собой 23 марта в Москве. В понедельник был объявлен состав российской команды для подготовки к этому матчу и встрече со сборной Франции.