Российские спортсмены поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады

Паралимпийская команда России поднялась на второе место в медальном зачете Игр-2018 в Пхенчхане после розыгрыша наград во вторник. Сутками ранее российские спортсмены располагались на четвертой строчке.

Сегодня атлеты из РФ заработали семь медалей – две золотые, три серебряные, две бронзовые. В активе россиян в настоящий момент пять золотых, пять серебряных, три бронзовые медали.

На первом месте медального зачета находится команда США (6, 6, 5), на третьем – сборная Украины (5, 4, 6), сообщается на сайте Игр.

Напомним, в начале февраля Паралимпийский комитет России утвердил состав делегации на Паралимпиаду-2018. В состязаниях принимают участие 79 человек, в том числе 40 спортсменов.