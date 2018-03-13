Чистая прибыль "Почты России" в 2017 году упала в 2 раза

Чистая прибыль "Почты России" за 2017 г. сократилась по сравнению с предыдущим годом почти в 2,3 раза - до 758 млн руб., что на 28% выше плановых ожиданий, сообщил на сегодняшней пресс-конференции глава почтового оператора Николай Подгузов. Он пояснил, что задачи по наращиванию чистой прибыли в 2017 г. перед компанией не стояло, передает корреспондент Накануне.RU.

Выручка "Почты России" от операционной деятельности в прошлом году увеличилась на 8,1% и составила 178,1 млрд руб. При этом чистая прибыль составила 758 млн руб., что почти в 2,3 раза меньше, чем годом ранее: в 2016 г. компания получила 1,7 млрд руб. чистой прибыли.

Генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов пояснил, что результат в 758 млн руб. на 28% выше ожидаемого планового показателя.

"В 2017 г. мы планировали получить порядка 500 млн руб. чистой прибыли, а получили результат лучше – 758 млн руб. Да, это, наверное, ниже, чем в 2016 г., но наша основная деятельность – в предоставлении качественной социальной услуги населению, и мы пока не на той стадии развития, когда во главу угла нужно ставить максимизацию прибыли. Во главу угла мы ставим максимизацию сети, повышение фонда оплаты труда, который в 2017 г. увеличился более чем на 5 млрд руб., и в 2018 г. эта тенденция будет продолжена", - рассказал журналистам глава "Почты России".

С 1 марта зарплаты почтальонам и операторам "Почты России" выросли на 5%, добавил Подгузов. А в прошлом году средняя зарплата работников "Почты России" выросла на 3,8% до 21,7 тыс. руб. По словам главы почтового предприятия, расходы на персонал составляют 58% всех затрат в структуре себестоимости предприятия.

"Перед нами стоит задача выстроить качественную систему, она потребует инвестиций в инфраструктуру и человеческий капитал. А ставить себе задачу по наращиванию прибыли… подождите, станем высокоэффективной компанией, и будем демонстрировать соответствующую прибыль!" – заверил глава "Почты России".