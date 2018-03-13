Глава Кочевского района Прикамья оштрафован за дробление закупок

Прокуратура нашла нарушения в сфере госзакупок, допущенные администрацией Кочевского района, и добилась наказания для главы муниципалитета, передает корреспондент Накануне.RU.

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Администрация района 27 июня – 15 августа 2017 г. подписала с "Региональной службой мониторинга" четыре договора. Бумаги – о разборке здания Центра социальной помощи семье и детям. Общая цена контрактов – 395 тыс. руб.

Все контракты работали на одну цель, однако были раздроблены так, чтобы каждый в отдельности стоил меньше 100 тыс. руб. Следователи возбудили против главы района "административку", итогом рассмотрения которой стал штраф в 30 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры края.