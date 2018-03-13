В Перми судебный пристав спасла ребенка от падения с балкона

Судебный пристав Дзержинского района Перми Дарья Обухова спасла ребенка от падения с балкона. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

Как пояснили в ведомстве, в общежитие, в котором проживает пермячка, приставы пришли из-за крупной задолженности за ЖКХ. Соседи должницы рассказали, что в комнате женщина проживает вместе с сожителем и шестилетним сыном. По словам соседей, парочка нигде не работает, злоупотребляет спиртными напиткам и не занимается воспитанием ребенка. Кроме того, семья состоит на учете у органов опеки, как неблагополучная.

Судебный пристав обратилась в полицию. Должница приняла судебного пристава за инспектора по делам несовершеннолетних и решила "спасти" сына. Она выставила его на незастекленный балконный пролет общежития, полностью покрытый льдом и снегом, и криками попыталась заставить его подняться на этаж выше.

Ребенок в легкой одежде, носках и сланцах пытался подняться по решетчатым лесенкам и чуть не поскользнулся. Сотрудница УФССП бросилась за ребенком, и, уберегая его от падения, завела в теплое помещение. Пристав оставалась с ребенком до прибытия полиции. В ближайшее время судьбу мальчика решат компетентные органы.