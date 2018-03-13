Ушла в больницу и не вернулась: на Среднем Урале пропала 16-летняя школьница

В Первоуральске полиция разыскивает без вести пропавшую 16-летнюю девушку.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Свердловской области, разыскивается Мария Н. 2001 года рождения. 2 марта этого года в 13.00 она ушла из дома на прием к врачу в городскую больницу №3, и с тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

"Ранее школьница уже уходила самовольно из дома, но каждый раз самостоятельно возвращалась. Предположительно, она может находится на территории Екатеринбурга", - уточнили в полиции.

Приметы: лицо овальное, волосы светлые, глаза светлые. Была одета: пуховик темно-синий, шапка серая, шарф-труба серый, брюки черные, ботинки желтые.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Марии, просят незамедлительно обращаться в ОМВД России по Первоуральску по телефону +7 (3439) 64-82-21 или по линии 02.