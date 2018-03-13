Украинский министр спорта призвал украинских биатлонистов бойкотировать Кубок мира в России

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал в Facebook украинскую федерацию биатлона бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

"Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России, Тюмени. Убежден, что и наша биатлонная общественность должна стать участником этой акции. Это позиция, как министра и гражданина, - я за бойкот", - написал Жданов.

Он выразил надежду, что федерация биатлона Украины прислушается к нему, а в России вообще не будут проходить никакие международные спортивные соревнования.

Накануне сообщалось, что сборная Украины по биатлону все-таки собирается выступить на этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени в конце марта.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, губернатор Тюменской области Владимир Якушев заявил, что отказ некоторых стран от участия в соревнованиях был ожидаемым и не снизит статус мероприятия.