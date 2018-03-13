Минобороны РФ готово принять меры против возможного удара США по Дамаску

"В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", - заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов также отметил, что у России имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения, сообщает РИА Новости.
По его словам, в Восточной Гуте собрана "массовка" из женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв применения химического оружия. На месте уже находятся активисты "Белых касок", а также съемочные группы с соответствующей аппаратурой.
После провокации США планируют обвинить в применении химического оружия правительственные войска Сирии.
В качестве ответной меры Вашингтон, отметил Герасимов, "планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска".
Глава Генштаба напомнил, что в Дамаске сейчас находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военные полицейские.
Напомним, ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли предупредила о готовности США нанести удар по Сирии.