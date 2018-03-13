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13.03.2018 12:17 Мск (14:17 Екб)
армия и ВПК | За рубежом
Минобороны РФ готово принять меры против возможного удара США по Дамаску
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Вади Барада, провинция Дамаск, Сирия (2017) | Фото: ibtimes.co.uk

Минобороны РФ готово принять ответные меры воздействия против возможного ракетного удара США по Дамаску, если будет угроза российским военным.

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"В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", - заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Герасимов также отметил, что у России имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения, сообщает РИА Новости.

По его словам, в Восточной Гуте собрана "массовка" из женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв применения химического оружия. На месте уже находятся активисты "Белых касок", а также съемочные группы с соответствующей аппаратурой.

После провокации США планируют обвинить в применении химического оружия правительственные войска Сирии.

В качестве ответной меры Вашингтон, отметил Герасимов, "планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска".

Глава Генштаба напомнил, что в Дамаске сейчас находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военные полицейские.

Напомним, ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли предупредила о готовности США нанести удар по Сирии.

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13.03.2018 12:17 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:17 Екб


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Минобороны РФ готово принять меры против возможного удара США по Дамаску
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