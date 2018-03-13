В Екатеринбурге изменят движение по двум улицам и закроют парковку в центре города

В день проведения футбольного матча между командами "Урал" и "Рубин", который состоится 1 апреля, в городе будет ограничено движение по улице Ключевской на участке от Токарей до Мельникова.

В этот же день свободный доступ на парковку на площади 1905 года будет закрыт.

Ограничения будут действовать только один день.

Напомним, что футбольные команды "Урал" и "Рубин" первые проверят новую "Екатеринбург-Арену". 1 августа состоится один из трех тестовых матчей в преддверии ЧМ-2018 по футболу.