"Нерадивый сотрудник был уволен": в Екатеринбурге перед судом предстанет экс-полицейский

В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший сотрудник полиции. Он обвиняется в совершении преступлений по двум статьям - получение взятки и служебный подлог. Экс-полицейскому грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 7 декабря 2016 года старший участковый уполномоченный полиции, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, произвел изъятие у ИП алкогольной продукции. Спустя неделю обвиняемый потребовал у управляющей магазина 300 тыс.руб. за возврат продукции и за то, что не привлечёт ИП к административной ответственности. После чего сфальсифицировал административный протокол.

Женщина перевела 50 тыс.руб. на банковскую карту экс-полицейского, а позже заявила о факте взятки.

В марте 2017 года обвиняемый был уволен.

"Нерадивый сотрудник, о котором идет речь, был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам, а теперь еще и предстанет перед судом. Его непосредственный руководитель за неэффективную антикоррупционную работу с личным составом привлечен к дисциплинарной ответственности", - сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.