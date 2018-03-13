Российская фигуристка Евгения Медведева из-за травмы пропустит чемпионат мира-2018

Известная российская фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пропустит ЧМ-2018, который 19 марта стартует в Милане.

Как сообщили Накануне.RU в Федерации фигурного катания на коньках России, ранее из-за травмы правой стопы и необходимости последующей реабилитации в декабре 2017 года Медведева была вынуждена пропустить финал Гран-при ИСУ и чемпионат России, сосредоточившись на подготовке к предстоящей Олимпиаде. В середине января спортсменка приняла участие в чемпионате Европы 2018 года.

"Из-за дефицита времени Евгения не смогла провести полноценную реабилитацию, вследствие чего ей пришлось бороться с болевыми ощущениями и во время выступления на Олимпиаде. По возвращении из Кореи боли в стопе усилились. По итогам проведенного в конце прошлой недели медицинского обследования врачи дали заключение, что во избежание возможного хирургического вмешательства Медведевой необходимо строго ограничить высокие специфические нагрузки на стопу, возникающие при исполнении большинства прыжковых элементов. Сроки составляют от 4 до 8 недель. При выполнении этого условия Жене разрешено продолжать тренировки в зале и на льду", - говорится в сообщении федерации.

В связи с этим в составе российской команды на ЧМ-2018 произошли изменения: третьим номером в этой дисциплине будет заявлена Станислава Константинова, которая по результатам чемпионата России 2018 года является первой запасной.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Евгения Медведева опровергла слухи об уходе от тренера и намерении выступать за другую страну.