Станция метро "Тургеневская" в Москве открыта после временного закрытия из-за проблем с инженерными коммуникациями

Станцию метро "Тургеневская" в Москве открыли для выхода пассажиров после временного закрытия сегодня утром, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичной подземки.

Как отмечается, выход со станции работает в обычном режиме. "Выход был закрыт из-за незначительных проблем с инженерными коммуникациями в служебном помещении станции", - говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

Ранее сообщалось, что выход со станции "Тургеневская" Калужское-Рижской линии закрыли по техническим причинам, пассажиров метро просили пользоваться выходами через станции "Сретенский бульвар" и "Чистые пруды".

По данным ряда СМИ, станцию закрывали из-за прорыва трубы с тосолом теплового узла в подземном переходе на Мясницкой улице в Москве.