Власти Южного Урала направят в Минприроды РФ предложения для программы экологического развития Челябинска

Правительство Челябинской области сформировало перечень предложений, направленных на экологическое развитие областного центра. В ближайшее время они будут направлены в Минприроды РФ для включения в комплексную программу экологического развития Челябинска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"При формировании предложений мы исходили из намерения усилить и усовершенствовать систему мониторинга, чтобы в итоге добиться снижения количества валовых выбросов в воздух к 2020 году не менее чем на одну треть. К этому же сроку мы рассчитываем при финансовой поддержке федерального центра минимизировать негативное воздействие на окружающую среду городской свалки. Реализация этих мер отвечает запросам жителей Челябинска на более комфортную жизнь в мегаполисе", - подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Одним из ключевых предложений является рекультивация городской свалки. Закрыть объект планируют во втором квартале 2018 года, а работы по ее рекультивации могут начаться уже в 2019 году. Это обеспечит сокращение выбросов вредных веществ в среднем на 25% от общего объема ежегодных выбросов.

Также в перечень предложений вошли ликвидация эндогенных пожаров в Коркинском разрезе и увеличение стационарных и передвижных постов за качеством атмосферного воздуха. Предусмотрены мероприятия по снижению влияния выбросов автотранспорта: строительство многоуровневых развязок, приобретение нового общественного транспорта на газомоторном топливе, ограничение движения автомобилей в периоды НМУ, выявление совместно с ГИБДД транспортных средств с превышением технических нормативов выбросов, применение пылеподавляющих мероприятий.

Отметим, что решение о разработке комплексной программы экологического развития Челябинска принято по результатам визита в регион министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского.

Добавим, что в конце марта региональные власти планирую внести в ЗСО законопроект о предоставлении льготы по транспортному налогу в отношении транспортных средств, работающих на природном газе.