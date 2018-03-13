Носов призвал жителей выбрать вариант архитектурного оформления мостового перехода через тагильский пруд

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел совещание по строительству мостового перехода через тагильский пруд с выходом на Свердловское шоссе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города, представители Уральского проектно-изыскательского института транспортного строительства ОАО "Уралгипротранс" рассказали о ходе работ по реализации данного проекта.

По информации генерального директора ОАО "Уралгипротранс" Владимира Карпенко, выполнение календарного плана по разработке проектно-сметной документации на строительство автодорожного мостового перехода идет по графику. В настоящее время в полном объеме проведены инженерно-геодезические изыскания, а инженерно-геологические и экологические находятся на стадии завершения. В частности, проведено бурение со льда акватории городского пруда, чтобы оценить состояние грунта в районе предполагаемого строительства. По словам докладчика, грунты со стороны правого берега составляет скальная порода, что благоприятствует строителям. "На левом берегу ситуация другая, там больше иловых отложений, но с 20 метров также начинается скала", - сказал Карпенко.

Наибольшую сложность, по словам проектировщиков, представляет организация путепроводной развязки на Свердловском шоссе. При реализации этой части проекта необходимо учесть множество факторов: логистику движения автотранспорта, передвижение пешеходов, а также возможность съездов и размещения автомобильного транспорта на стоянках, чтобы иметь возможность совершать пешие прогулки по Корабельному мысу.

Для выбора архитектурного оформления моста глава города предложил привлечь жителей. На суд тагильчан будет представлено пять вариантов мостового перехода с различными дизайнерскими и функциональными решениями: от самого простого до суперсовременного и технологичного. Информация об этом голосовании будет размещена в ближайшее время на официальном сайте города. Там же все желающие смогут оставить свое мнение о понравившемся варианте оформления моста.

Подводя итог совещания, Носов отметил, что строительство мостового перехода через пруд является важной стратегической задачей для города и любое промедление недопустимо. "Мы должны делать все возможное, чтобы сократить сроки реализации проекта", - подчеркнул глава города.