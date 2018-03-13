Фигурант дела о гибели ребенка в "Пулково" избежал наказания

Суд в Петербурге прекратил уголовное преследование начальника участка механических работ службы спецтранспорта аэропорта Пулково Александра Козельского, обвиняемого в гибели ребенка в результате падения с трапа самолета.

Производство по уголовному делу в отношении Козельского прекращено в связи с примирением сторон.

28 сентября прошлого года при выходе пассажиров из самолета обрушился трап, с высоты трех метров упала женщина и ее полуторагодовалая внучка. Обе были госпитализированы. Позднее девочка скончалась. По факту ЧП было возбуждено три уголовных дела. Одно из них - по статье "недоброкачественный ремонт транспортного оборудования" - в отношении Козельского.

Как полагает следствие, Козельский при ремонте пассажирского трапа установил на него самодельную деталь, которая принципиально отличалась от оригинальной, что и привело к происшествию.

По данным защитника Козельского, дело по статье "халатность" не имеет в настоящее время ни подозреваемых, ни обвиняемых, передает РИА Новости.

Третье дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека). Первоначально в рамках данного дела был задержан начальник службы спецтранспорта аэропорта Валентин Чернаенко, однако суд отказал в его аресте. Впоследствии все подозрения с Чернаенко следствие сняло, выяснив, что он находился в отпуске во время ремонта трапа.

В настоящее время подозреваемым по данному эпизоду является заместитель Чернаенко Алексей Шаньгин. Он находится под подпиской о невыезде.