ОМК стала партнером выставки "Александр II Освободитель. 200 лет со дня рождения"

Объединенная металлургическая компания выступила финансовым партнером выставки "Александр II Освободитель. 200 лет со дня рождения" в Государственном историческом музее в Москве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОМК.

Этот масштабный выставочный проект открывается 4 апреля 2018 года и охватывает основные события времени правления императора, а также беспристрастно рассказывает об Александре II как о человеке.

12 марта в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная открытию выставки. В ней приняли участие директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский, заведующий кафедрой Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета Евгений Пчелов, правнук императора Александра II Пол-Эдвард Куликовский, правнук великой княгини Ольги Александровны Георгий Юрьевский и советник председателя совета директоров ОМК Александр Кастравец.

"В силу ряда причин, человеку, с именем которого связаны крупнейшие государственные преобразования, в отечественной историографии уделено не столь большое внимание, как личностям его предшественников — Петру I или Екатерине II. Объектом изучения и освещения были сами реформы, а личность императора долгое время оставалась в тени. Государственный исторический музей, воздавая должное своему основателю и выдающемуся реформатору, представит уникальные материалы по эпохе царствования Александра II, а также их коллекций ведущих музеев и архивов Москвы, Санкт-Петербурга, частных коллекционеров, имеющих непосредственное отношение к биографиям представителей дома Романовых", — отметил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

"При всей неоднозначности реформ императора Александра II период его правления связан с подъемом российской промышленности. Протяженность железных дорог с 1861 по 1881 гг. выросла в 15 раз, выплавка стали увеличилась в два раза, чугуна — в два с половиной раза. Росло число крупных заводов, на предприятиях черной металлургии внедрялись передовые технологии того времени. Наше сотрудничество с Государственным историческим музеем давнее и интересное. Мы поддержали его новый большой выставочный проект, так как считаем важным, чтобы молодое поколение испытывало чувство гордости не только богатством русской культуры, но гордилось бы русскими инженерами и промышленниками, которые внесли значительную лепту в развитие страны", — подчеркнул советник председателя совета директоров ОМК Александр Кастравец.