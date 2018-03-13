Глава МИД РФ встретится 13 марта с помощником президента Кореи

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет встречу с помощником президента Кореи, начальником Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ёном. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, передает ТАСС.

"Сегодня министр проведет встречу с представителем Южной Кореи Чон Ый Ёном", - сказал представитель российского дипведомства.

Помощник президента Кореи сегодня начнет двухдневный визит в Москву. Планируется, что в ходе встречи Чон Ый Ён информирует российскую сторону об итогах его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, состоявшейся на прошлой неделе в Пхеньяне.