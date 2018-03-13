Вотчина УГМК пожаловалась губернатору на постоянные перебои с холодной водой

Активисты Верхней Пышмы по обеспечению общественного контроля обратились к губернатору Евгению Куйвашеву в связи с проблемой дефицита холодного водоснабжения, сообщил Накануне.RU председатель общественного движения "ОСА Свердловской области" Руслан Магамуров.

По его данным, в Верхней Пышме в частных секторах и многоквартирных домах практически ежедневно с 00.00 часов до 6.00 МУП "Водоканал" прерывает подачу холодной воды.

Продолжительность ограничения не должна превышать восьми часов (суммарно) в течение одного месяца или четыре часа единовременно, при аварии в центральных сетях холодного водоснабжения. Согласно законодательству, за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды, размер платы за коммунальную услугу за расчетный период снижается на 0,15%. По подсчетам общественников, снижение размера платы за предоставление МУП "Водоканал" коммунальной услуги по ХВС и водоотведению в пересчете на 10 тыс. человек должно составить 20 млн руб. в год.

Активисты утверждают, что прокуратура направила в адрес замглавы Верхней Пышмы предостережение о недопустимости нарушения закона.

В письме Куйвашеву общественники просят губернатора заслушать представителей администрации Верхней Пышмы и МУП "Водоканал" и принять меры.

Напомним, Верхняя Пышма считается вотчиной Уральской горно-металлургической компании (УГМК), которая имеет обширные бизнес-интересы (включая не только металлургию, но и строительство, АПК и другие) в Свердловской области и за ее пределами. Выходцы из УГМК традиционно занимают ключевые посты в администрации Верхней Пышмы.