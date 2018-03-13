В Кургане стая собак держит в страхе всю округу - местные жители боятся повторения подмосковной истории

Жильцы домов по улице Орлова в Кургане бьют тревогу - рядом поселилась стая бродячих собак, которые агрессивно себя ведут по отношению к людям.

"Они уже около месяца здесь живут, то в гаражах их видим, то возле двухэтажек на Орлова, но чаще всего во дворе дома №5 на Орлова. У нас рядом детский сад, во дворе куча детей постоянно бегает. Собак штук шесть, и почти все огромные. Раньше их здесь не было. Мы хотим, чтобы полиция обратила внимание на эту проблему, пусть их кто-нибудь отловит, а то это все закончится подмосковной историей с возлюбленным племянницы музыканта Лозы", - рассказала Накануне.RU жительница дома №5 по Орлова Наталья Сидорова.

По словам жителей, собаки гоняют и ловят местных бездомных кошек и лают на прохожих. О случаях нападения на людей неизвестно.

В УМВД России по Курганской области Накануне.RU сообщили, что в данном районе жители не обращались в органы с заявлением о нападении животных.

Как ранее сообщало Накануне.RU, шокирующая трагедия произошла в Подмосковье 10 марта - 19-летний Олег Ш. возвращался домой, на него напала стая собак, он погиб. Также от действий животных пострадала проходящая девушка. Через месяц погибший Олег должен был стать отцом - племянница музыканта Юрия Лозы теперь родит ребенка-сироту.