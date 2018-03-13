Спасатели предупредили тюменцев о надвигающемся паводке

Сибирский региональный центр МЧС России предупреждает жителей Тюменской области о возможном паводке, в связи с установлением теплой погоды на Урале, передает корреспондент Накануне.RU.

Талые воды могут стать причиной подтоплений пониженных участков местности, сообщают спасатели. Они напоминают, что снеготаяние еще до вскрытия рек и возможного паводка может доставить неприятностей как жителям сельской местности, так и горожанам. Обычно при паводке затапливает дворовые территории, гаражи и подвалы. Чтобы уберечь собственность от повреждения водой необходимо заранее перенести запасы продуктов питания из подвалов в места, где вода их не достанет. В доме следует приподнять мебель от пола, особое внимание при этом следует уделить электрическим приборам. Также следует определить место, где будут жить домашние питомцы и скот, в случае подтопления усадьбы

До начала потепления и обильного снеготаяния необходимо вывезти снег со двора. Вместе с соседями очистить от снега и наледи канавы и сточные желоба. Во дворе необходимо закрепить все предметы, которые могут уплыть. При поступлении талой воды в подворье, нужно перекрыть направление воды заранее подготовленными мешками с песком.

"Местным властям важно организовать помощь пожилым и маломобильным гражданам в очистке подворий и прилегающих участков от снега и своевременно вывезти его за пределы населенного пункта. Кроме того, следует оценить возможные проблемы с подтоплениями проезжей части. В сельской местности дорога может быть единственной", - напоминают в МЧС.

В пресс-службе губернатора Тюменской области корреспонденту Накануне.RU сообщили, что подготовка к паводку ведется заблаговременно. На время прихода "большой воды" для большегрузов в регионе перекроют некоторые дороги. Кроме того, губернатор Тюменской области Владимир Якушевуже подписал распоряжение о выделении средств из областного бюджета на строительство двух противопаводковых дамб в Вагаском районе.

Напомним, последние два года Тюменскую область накрывают мощнейшие паводки, вызывающие серьезные нарушения в жизни региона. В 2016 г. паводок накрыл Ишим, Тюмень, а также территории Ишимского, Вагайского, Сорокинского, Аромашевского, Викуловского, Абатского, Сладковского, Тюменского районов. Режим ЧС в Ишиме ввели 11 апреля, сняли его 8 июля. Паводок стал одним из самых масштабных за последние 50 лет. В мае 2017 в регионе в целом и отдельных районах в частности был введен режим ЧС из-за паводка. В сильных паводках винят снег, копящийся на территории Казахстана.