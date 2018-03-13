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В Госдуме предложили внести в законодательство России понятие "информационной войны"

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В Госдуме предложили внести в законодательство России понятие "информационной войны"
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(2003) | Фото: Накануне.ru

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал информацию о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу английскими чиновниками. Как сообщили Накануне.RU в аппарате комитета, он предложил рассмотреть вопрос о внесении в законодательство России понятия "информационной войны".
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Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания планирует пересмотреть формат участия в ЧМ-2018, если будет доказана причастность Москвы к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Михаил Дегтярев назвал такие заявления "ожидаемыми".

"Это продолжение развернутой ранее информационной войны против России. Расследование гибели бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не завершено, обвинения в адрес нашей страны бездоказательны. Несмотря на это, наши западные "партнеры" уже рассматривают множество вариантов антироссийских санкций. Подобная практика информационных вбросов, провокаций, нагнетания обстановки накануне значимых спортивных, политических и международных мероприятий подрывает авторитет России, наносит вред деловой репутации и имиджу нашей страны", - уверен Дегтярев.

По его мнению, РФ стоит занять более жесткую позицию и начать с законодательного закрепления понятия "информационной войны".

"МИД России на основании результатов парламентского или иного расследования смог бы объявлять ту или иную страну находящейся в состоянии "информационной войны против России". Такого рода информационно-психологическая война может быть и односторонней, если государство не имеет других средств давления на Россию, как конкурента в той или иной сфере. Такое официально закрепленное понятие может быть использовано при расследовании преступлений против российских граждан или рассмотрении обвинений в отношении наших соотечественников со стороны других государств. Одной из версий в таком случае должна рассматриваться работа государственных или частных спецслужб по заказу политического штаба информационной войны против России", - отмечает парламентарий.

Он добавил, что на сегодняшний день российским правоохранительным и судебным органам не на что опереться в законодательстве при выдвижении таких версий.

"Признание того или иного государства находящимся в состоянии информвойны с Россией может повлечь усиление контроля за товарами и услугами, поступающими из данной страны. Русофобия в официальной риторике и СМИ повышает риски неадекватных враждебных действий. Тем самым открытая антироссийская политика будет приводить к экономическим потерям в условиях конкуренции разных стран за российский рынок", - заключил Михаил Дегтярев.

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13.03.2018 11:26 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
13:26 Екб


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В Госдуме предложили внести в законодательство России понятие "информационной войны"
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