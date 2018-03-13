Скончалась пермячка, пострадавшая в столкновении "Лады" и "скорой"

В больнице умерла 19-летняя жертва столкновения "Лады" и "скорой" в Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

"Один пострадавший находится в Пермской краевой клинической больнице, другой направлен в городскую больницу №1, состояние средней степени тяжести. В МСЧ №9 находятся две жертвы аварии. Одна – в тяжёлом состоянии. Другая пострадавшая получила тяжелые травмы, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь краевого минздрава Анастасия Хорошавцева.

Напомним, авария произошла в 4.20 12 марта. На перекрестке Крисанова и Ленина столкнулись "Лада веста" и "ГАЗель" "скорой помощи", на борту которой была пациентка. Пострадали шесть человек: врач, фельдшер, водитель и пациентка, госпитализируемая бригадой с вызова, а также два человека, ехавших в легковушке. Водитель отечественной машины скрылся с места аварии. Позже его нашли и задержали. Возбуждено уголовное дело.