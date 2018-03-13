Путин: Уход Табакова - невосполнимая утрата для всей России

Владимир Путин назвал смерть Олега Табакова невосполнимой утратой для всей России. Президент выразил соболезнования родным и близким выдающегося деятеля культуры.

"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с постигшим вас горем – кончиной Олега Павловича Табакова. Он был выдающимся режиссером и актером, творческим, увлеченным, безмерно обаятельным человеком. Его уход – огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, учеников и многочисленных поклонников. Для всей России", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Актер, режиссер, художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова Олег Табаков скончался в понедельник в московской больнице на 83-м году жизни.

Как сообщало Накануне.RU, прощание с народным артистом СССР пройдет в Московском художественном театре имени Чехова 15 марта.