В Перми презентуют мастерские для детей-дошкольников

На базе детского сада "Конструктор успеха" для педагогов состоится городской форум "Реализация комплексного подхода в процессе социального развития дошкольника посредством мастерских полезного действия".

На площадке нового детского сада "Конструктор успеха" у участников форума будет возможность публично обсудить современные идеи образования, а также посетить мастер-классы педагогов дошкольного учреждения в мастерских. Форум стартует завтра в 13.00.

Сегодня в образовательном учреждении работают швейная, гончарная и кулинарные мастерские, робототехники и 3D-моделирования. Здесь ребята вместе с педагогами пекут печенье, учатся изготавливать юбочки куклам, работать с разными материалами. Такие мастерские полезного действия нацелены на социальное развитие детей в контексте современного образования.

На форуме выступят заведующий кафедрой дошкольной педагогики и психологии Пермского гуманитарно-педагогического университета Людмила Коломийченко, кандидат педагогических наук, директор гимназии №10 Ирина Груздева, а также заведующий детским садом «Конструктор успеха» Надежда Голиней.

Напомним, новый детский сад "Конструктор успеха" был открыт в Дзержинском районе Перми летом прошлого года и является на сегодняшний день самым большим дошкольным образовательным учреждением, рассчитанным на 360 мест.