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Новости
13.03.2018 11:04 Мск (13:04 Екб)
общество | Центральный ФО
В "Архнадзоре" возмущены решением о реализации программы реновации в охранной зоне церкви в Москве
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Сергей Собянин, недвижимость, реновация, застройка (2017) | Фото: Ugorizont.ru

Градостроительно-земельная комиссия при Правительстве Москвы (ГЗК) "разрешила" изменить требования к малоэтажной застройке в пределах охранной зоны для реализации программы реновации, сообщили Накануне.RU в "Архнадзоре".
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Речь идет о том, что ГЗК одобрила изменения Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) для участка по адресу: Токмаков переулок, 25. Таким образом, как отмечают эксперты, для строительства здесь жилого дома по программе реновации предельная высота застройки повышена до 20 метров.

"Иными словами, мэр Москвы (именно он возглавляет ГЗК) распорядился строить до семи этажей на участке между церковью Вознесения на Гороховом Поле (улица Радио, 2) и усадьбой Струйских – Белавиных – Варенцовых (Токмаков переулок, 21/2) – памятниками, соответственно, федерального и регионального значения", - говорится в заявлении градозащитников.

Архнадзор, Москва, реновация, церковь(2018)|Фото: пресс-служба Архнадзора

Как сообщается, между указанными объектами всегда располагалась двухэтажная застройка. Композиция двора усадьбы Белавиных ориентирована на церковь, которая была возведена в конце XVIII века на средства Демидовых предположительно по проекту Матвея Казакова.

Активисты "Архнадзора" подчеркивают, что необходимость сохранения на этой территории малоэтажной застройки и незастроенных пространств обусловлена ФЗ "Об объектах культурного наследия…", который устанавливает запрет на строительство в пределах охранных зон, за исключением "специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды".

Архнадзор, Москва, реновация, церковь(2018)|Фото: пресс-служба Архнадзора

"Владение по Токмакову переулку входит в объединенную охранную зону памятников культуры № 205, утвержденную еще в 1998 году. То есть 20 лет назад. И все эти годы администрация города – сперва Юрия Лужкова, затем Сергея Собянина – периодически игнорирует требование закона о регенерации в охранных зонах. Строительство в них часто ведется либо без оглядки на эту норму, либо с помощью произвольных толкований нормы", - прокомментировали в общественном движении.

Архнадзор, Москва, реновация, церковь(2018)|Фото: пресс-служба Архнадзора

Градозащитники приводят в пример еще одну ситуацию, связанную с нарушением этих норм. В 2009–2010 годах появился проект строительства пяти-шестиэтажных апартаментов в охранной зоне церкви Воскресения Христова в Кадашах, однако он был отменен благодаря уличным протестам активистов, а также решению суда по апелляции церковного прихода.

По мнению экспертов "Архнадзора", к Токмакову переулку также относится требование строительства на месте снесенных двухэтажных строений между церковью Вознесения и усадьбой Белавиных только двухэтажных или сопоставимых с ними по высоте и габаритам строений.

Активисты движения призывают поставить под экспертный и общественный контроль деятельность Градостроительно-земельной комиссии в историческом городе.

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13.03.2018 11:04 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
13:04 Екб


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В "Архнадзоре" возмущены решением о реализации программы реновации в охранной зоне церкви в Москве
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