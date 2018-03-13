В Совфеде выдвинули две версии отравления Скрипаля

Член Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал обвинения Великобритании в причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Логика в нынешних обвинениях отсутствует полностью, если только не принять за логику становящееся маниакальным стремление Запада, где Британия одна из запевал, раз за разом навешивать на Россию все смертные грехи", - написал Косачев в Facebook.

"Откровенно беспокоит сама тенденция - мы тут у себя решили, сами расследовали, сами вынесли приговор, сами судим. А Россия должна оправдываться даже без предъявления ей доказательств и без участия на всех стадиях процесса," - отметил сенатор.

По его словам, происходящие свидетельствует о деградации Великобритании. Он также отметил, что в деле отсутствует доказательная база.

Кроме того, Косачев выдвинул две более вероятные версии произошедшего: "Первая - провокация окопавшихся в Великобритании ненавистников России, коих там более чем достаточно".

"И вторая - провокация западных спецслужб (даже не обязательно британских, хотя на них подозрение падает в первую очередь), таким образом удерживающих своих политиков в иллюзии "защитников крепости, осаждённой Россией", - подчеркнул член СФ.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Тереза Мэй предъявила ультиматум России: она заявила, что у российских властей есть сутки, чтобы представить развернутые и убедительные объяснения по поводу отравления осужденного за госизмену бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Мэй отметила, что если объяснений не последует, то Лондон расценит произошедшее как военную агрессию против Соединенного Королевства.