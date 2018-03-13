"Семья без наркотиков": глава свердловской полиции дал старт профилактической операции

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Бородин подписал приказ о проведении на территории Среднего Урала широкомасштабной профилактической операции "Семья без наркотиков", об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

По его словам, основной задачей этого мероприятия является выявление фактов раннего семейного неблагополучия, принятие профилактических мер к родителям за употребление наркотиков и спиртного, а также за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Акция будет проходить в два этапа. Первый стартует 14 марта, он продлится до 17 марта включительно, а второй – с 17 по 20 октября текущего года.

"Сотрудники полиции планируют осуществить проверки по месту жительства лиц, состоящих на учете в ПДН. В ходе встреч будут проведены разъяснительные беседы об ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков, о необходимости пройти обследование и (или) лечение от алкоголизма и наркомании, социально-медицинскую реабилитацию",- отметил полковник Горелых.

Во взаимодействии с заинтересованными гражданскими ведомствами в образовательных организациях представители ОВД организуют разъяснительные беседы, лекции, просмотры видеофильмов, круглые столы, конкурсы рисунков, спортивные мероприятия, театрализованные представления и иные мероприятия, посвященные теме вреда употребления наркотиков и их пагубного влияния на человека.

Весь личный состав гарнизона ориентирован на выявление рекламы наркотиков и их аналогов.

В случае, если кто-то из граждан располагает сведениями о детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и кому необходима срочная помощь, о взрослых лицах, вовлекающих подростков в криминал, просьба проинформировать об этом полицию. В ГУ МВД России по Свердловской области функционирует круглосуточный телефон доверия (343) 358-71-61.