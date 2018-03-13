Иностранца судят за попытку продать в Тюменской области 7 килограммов героина

Ушло в суд дело 38-летнего гражданина Таджикистана. Он обвиняется в контрабанде крупной партии героина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Он арестован. Дело рассмотрит Тюменский областной суд.

Напомним, полицейские Казанского района 21 ноября 2017 г. на 92 км трассы Ишим – Казанское – граница Казахстана задержали "Хендай Старекс". За рулем сидел 37-летний житель СНГ. Изначально наркотики не нашли. 22 ноября на станции техосмотра в Ишиме прошел техосмотр машины: искали скрытые полости. В четырех колесных дисках силовики нашли более 7 кг высококачественного героина. Иностранец собирался сбывать зелье в России.