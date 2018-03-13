Бывшего замначальника отделения полиции в Севастополе судят за взятки от владельца ритуальной фирмы

В Севастополе предстанет перед судом бывший заместитель начальника отделения полиции №1 "Северное" по Нахимовскому району. Его обвиняют в получении взяток.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Севастополю, в 2016-2017 годах полицейский, имея свободный доступ к служебной информации о смерти людей, передавал через sms-сообщения владельцу ритуальной фирмы сведения об умерших и данные их родственников. Делалось это для того, чтобы коммерсант быстрее своих конкурентов мог начать оказывать соответствующие услуги. Как удалось выяснить следователям, за предоставленные сведения замначальника отделения полиции регулярно получал от него вознаграждение в виде денег.

Расследование завершено. В самое ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.