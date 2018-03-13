В Челябинске будут судить 36-летнего эксгибициониста

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении 36-летнего эксгибициониста Павла Д.

Установлено, что в июне прошлого года, находясь в пьяном виде, около одного из домов по улице Новороссийской мужчина обнажился перед четырьмя малолетними детьми, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В рамках расследования уголовного дела следователем СК внесено представление начальнику отдела полиции Ленинского района Челябинска об устранении причин, способствовавших совершению преступления.

Стоит отметить, что в 2011 году он уже был осужден за совершение аналогичного преступления.