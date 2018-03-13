В Магнитогорске прокуратура добилась направления в суд уголовного дела в отношении пьяного водителя

Магнитогорская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в управлении машиной в пьяном виде.

Ранее уголовное дело было прекращено полицией в связи с отсутствием в действиях водителя состава преступления, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В основу данного решения было положено объяснение обвиняемого о том, что автомобилем он не управлял, а сидел в состоянии алкогольного опьянения в припаркованном автомобиле и слушал музыку. В ходе предварительного расследования подозреваемый допрошен не был.

По уголовному делу даны письменные указания, направленные на опровержение выдвинутой версии. После чего мужчина полностью признал вину и подтвердил тот факт, что на самом деле управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.