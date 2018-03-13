"Эксперт РА": В 2018 году еще 60 банков могут потерять лицензию

В 2018 г. 60 банков могут лишиться лицензии, в их числе пять кредитных организаций, входящих в ТОП-50 по размеру активов. Прогноз сделали аналитики "Эксперт РА".

Агентство проанализировало ситуацию с прибыльностью и жизнеспособностью российских банков, начиная с 2013 г., исследователи пришли к выводу, что оздоровление банковского сектора считать завершенным еще преждевременно: с 2013 г. доля убыточных банков с неэффективной бизнес-моделью выросла с 10 до 25%.

По мнению аналитиков, в 2018 г. наиболее неустойчивыми будут кэптивные банки со слабым корпоративным управлением, а также банки с повышенной зависимостью бизнеса от одного источника дохода, узкой группы клиентов либо экономической конъюнктуры отдельного региона или отрасли. Большая часть отзывов лицензий будет по-прежнему приходиться на мелкие банки. Главная проблема для банков из топ-50 — недостаточный уровень капитала для покрытия кредитных рисков, пишет РБК со ссылкой на текст доклада "Эксперт РА".

Напомним, что для крупных кредитных организаций ЦБ применил новую схему санации - через Фонд консолидации банковского сектора. После оздоровления регулятор получает акции банков. Ранее в Правительстве обсуждали возможность объединения "ФК Открытие", "Бинбанка" и "Промсвязьбанка", санируемых за счет средств ФКБС. Позднее принято решение создать на базе "Промсмвязьбанка" банк для оборонной отрасли.