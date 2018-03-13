В Минобороны передан первый модернизированный самолет Ил-76МД-М

Минобороны РФ получило первый модернизированный транспортный самолет Ил-76МД-М, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил".

"Первый серийный тяжёлый транспортный самолет Ил-76МД-М передан министерству обороны России после проведения цикла приемо-передаточных испытаний. В данный момент машина находится на одной из баз Военно-транспортной авиации ВКС России", - отметили в компании.

Сообщается, что модернизированный самолет получил новый пилотажно-навигационный комплекс в соответствии с требованиями и правилами полетов как на российских, так и на зарубежных воздушных трассах.

В обновленном Ил-76МД-М заменили светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, а также средства обороны и связи. Кроме того, продлен и ресурс двигателей самолета Д-30КП.