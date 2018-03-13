Житель Череповца, обнажавшийся на детских площадках, получил семь лет колонии

47-летний череповчанин получил семь лет колонии особого режима за непристойные действия по отношению к малолетним детям. Также осужденный лишен права занимать должности в детских учреждениях сроком на семь лет.

Как сообщили Накануне.RU в СУСК РФ по Вологодской области, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 135 УК РФ (один эпизод развратных действий) и ч. 5 ст. 132 УК РФ (два эпизода иных действий сексуального характера в отношении малолетних детей, совершенных лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).

По данным следствия, 18 мая прошлого года нетрезвый подсудимый, будучи осужденным в 2001 году за непристойные домогательства к ребенку, после освобождения из мест лишения свободы увидел на детской площадке во дворе жилых домов в Череповце детей 8-11 лет и обнажился перед ними. Спустя несколько дней, на другой площадке он совершил аналогичные действия в присутствии двух девочек, 8 и 10 лет, а также двух подростков постарше, 13 и 15 лет.

Испуганные дети сообщили полицейским о непристойном поведении мужчины, и тот был доставлен следователям СК РФ для разбирательства. 25 мая прошлого года он был заключен под стражу.

Следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального СУСК признали потерпевшими 10 детей, по делу проведен ряд психолого-психиатрических исследований, найдены и допрошены прямые и косвенные свидетели произошедшего, проведен весь комплекс следственных мероприятий, позволивших предъявить череповчанину обвинение в серии особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области найден преступник, надругавшийся 10 лет назад над маленькой девочкой. Его удалось обнаружить по анализам слюны.