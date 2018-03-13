Задержанному россиянину Мефедову продлили на Украине арест еще на два месяца

Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры и еще на два месяца продлил гражданину России Евгению Мефедову меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Прокурор ходатайствовал о продлении содержания под на том основании, что Евгений Мефедов является гражданином России и может скрываться от суда. Адвокат просил об избрании более мягкой меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, но суд заявил, что Мефедов обвиняется в таком "преступлении", по которому предусмотрена возможность единственной меры пресечения — содержание под стражей.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 18 сентября 2017 года Мефедов вместе с группой других одесских "антимайдановцев" был оправдан по делу об организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы, где в Доме профсоюзов нацисты сожгли десятки человек, протестовавших против захвата власти в Киеве. Однако Мефедова и Сергея Долженкова тут же схватили и обвинили в призывах к изменению территории и границ Украины.