В Кургане с Шуховского полигона отходов взыскали более 4,5 млн рублей за незаконную добычу песка

Курганский городской суд взыскал с Шуховского полигона ТБО ущерб в 4,5 млн рублей за незаконную добычу песка.

Работники полигона с августа 2010 года осуществляли разработку карьеров по добычи полезных природных ископаемых на арендованном им земельном участке, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Добытый песок использовался для нужд полигона и обустройства дороги. При этом разрешительные документы на право пользования участком недр предприятием не оформлялись и не выдавались.

"Суд, согласившись с позицией надзорного ведомства, удовлетворил исковые требования в полном объеме, взыскав в доход бюджета Кетовского района свыше 4,5 млн рублей", - добавили в прокуратуре.