Аркаим, метеорит, каслинское литье и златоустовская сталь: в Москве оценили туристический потенциал Южного Урала

На стенде Челябинской области в ходе проведения XIII международной выставки "Интурмаркет" побывали вице-премьер правительства России Виталий Мутко и глава Ростуризма Олег Сафонов. Чиновники в целом высоко оценили туристический потенциал региона, Мутко пообещал рассмотреть формы поддержки отрасли правительственными мерами в текущем году. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе ОГБУК "Центр развития туризма Челябинской области".

Выставка "Интурмаркет" проходила в Москве 10-12 марта, стенд Челябинской области площадью около 60 кв. м за время мероприятия посетило около 3 тыс. человек. Туристический потенциал региона был представлен узнаваемыми и раскрученными брендами – на стенде, в частности, был представлен макет городища бронзового века Аркаим, которое было обнаружено археологами в конце 80-х годов прошлого века в Брединском районе Челябинской области, памятник старше легендарной Трои, изделия из златоустовской стали, осколки метеорита "Челябинск". В работе челябинского стенда активное участие принимали представители центров развития туризма Сатки и Златоуста, специалисты в сфере туризма из Магнитогорска, Катав-Ивановского района, представители туроператоров "Спутник" и "Авиаспектр", златоустовской Гильдии мастеров-оружейников.

Стенд челябинцев посетили заместитель председателя правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, глава Ростуризма Олег Сафонов, другие официальные лица. Один из создателей стенда Южного Урала, директор бюджетного учреждения культуры "Центр развития туризма Челябинской области" Дмитрий Столбов заявил, что по итогам двух дней работы на выставке было достигнуто несколько серьезных соглашений с рядом партнеров.

По итогам выставки челябинцам был вручен диплом за творческий подход в создании и реализации новых туристских проектов.