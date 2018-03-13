Черчесов: нам не нравится, что в сборную России не верят

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от контрольных матчей с Бразилией и Францией. Он выразил сожаление из-за того, что в команду не верят болельщики, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в понедельник был озвучен состав российской сборной на предстоящие матчи, которые пройдут в конце марта. Всего в него вошли 28 человек.

"В первую очередь сосредоточимся на себе. Главное, чтобы наши футболисты провели игры на хорошем уровне. Надеюсь, что и погода станет более "летней". Соперники очень сильные, для нас это отличная возможность проверить себя. И у нас, и у Франции с Бразилией есть травмированные футболисты. Ситуация заставляет нас поменять несколько игроков", - приводит слова Черчесова официальный сайт Российского футбольного союза.

Также тренер ответил на вопрос, как влияют встречи с сильными соперниками на психологию спортсменов.

"Честно говоря, нам не нравится, что в сборную России не верят. Наша задача - своей работой приобрести у болельщиков симпатию. Нам нужно в первую очередь достойно сыграть, однако в спорте результат всегда имеет значение", - сказал Станислав Черчесов.

Напомним, в февральском рейтинге ФИФА сборная России поднялась на 61-е место.