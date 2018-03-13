Возобновлено авиасообщение между Пермью и Краснодаром

Авиакомпания "ЮВТ АЭРО" возобновляет регулярное авиасообщение по маршруту Пермь – Краснодар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

Вылеты начнутся с 26 марта и будут выполняться еженедельно по понедельникам и четвергам на самолетах типа Bombardier CRJ200. Вместимость пассажиров такого самолета составляет 50 человек. Пассажиры уже могут приобретать билеты. Минимальный тариф для перелета в одну сторону на одного пассажира составляет 5 тыс. 730 руб., включая сборы.

Авиакомпания "ЮВТ АЭРО" является многолетним надежным партнером пермского аэропорта. В этом году авиакомпания уже осуществляет перелеты из Перми в Казань, Ноябрьск, Самару, Нарьян-Мар, Усинск. Решается вопрос о запуске рейсов в Геленджик, Батуми и Краснодар.