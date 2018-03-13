На Среднем Урале золотодобывающую артель старателей оштрафовали

Уральскую артель старателей "Нейва" оштрафовали на 200 тыс. руб. за бесконтрольные сделки с золотом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

2 ноября 2017 года в отношении артели старателей было возбуждено дело об административном правонарушении. Выяснилось, что артель старателей "Нейва" не исполнила требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В период с 2014 по 2016 год артелью были заключены договоры купли-продажи золота с ПАО "Банк "ФК Открытие", АКБ "АК Барс" и ОАО "Сбербанк России". При этом сумма сделок превышала 600 тыс. руб. Информация о сделках в контролирующий орган не была направлена. В результате было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.

Старатели подали жалобу в облсуд, чтобы отметить постановление, но решение было оставлено без изменений.