В Зауралье пьяный мужчина прокатил свою пожилую возлюбленную на санках, а потом запинал до смерти

В Зауралье завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины, который до смерти забил свою 66-летнюю подругу.

Инцидент произошел утром 15 января этого года - мужчина, находясь в пьяном состоянии, вместе с сожительницей возвращался домой, при этом он вез ее на санках, так как в силу возраста и здоровья женщина не могла идти сама.

По дороге к дому на почве личной неприязни злоумышленник нанес ей не менее 20 ударов руками и ногами по голове и телу, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Придя домой, мужчина затащил свою возлюбленную внутрь, а сам лег спать. От полученных травм женщина скончалась.

Известно, что в конце декабря прошлого года мужчина уже избивал свою пассию деревянным стулом и угрожал убить.