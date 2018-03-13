Продлен арест подростку, напавшему на пермскую школу №127

В Перми продлен арест одного из зачинщиков нападения на школу №127, передает корреспондент Накануне.RU.

"Арест продлен до 14 мая", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого суда.

При этом уточнить, о ком именно из пермяков идет речь, в суде не смогли.

Напомним, трагедия произошла 15 января. На школу напали ее нынешний и бывший ученики. Пострадали 12 человек, тяжелее всех – учитель начальных классов, получившая 17 ножевым ран. Сейчас все жертвы уже выписаны из больниц. Школу ждет капремонт, в рамках которого все здание и прилегающую территорию оснастят видеокамерами.