СК отказал в возбуждении уголовного дела о VIP-камерах в "Матросской тишине"

Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела о коррупции в отношении руководства и сотрудников СИЗО-1 "Матросская тишина". Ведомство провело проверку в связи с публикациями в СМИ о VIP-камерах в следственном изоляторе.

В постановлении СК об отказе в возбуждении уголовного дела отмечается, что были тщательно изучены все договоры с благотворителями, приемо-сдаточные акты, свидетельствующие о получении стройматериалов, и финансовые документы, подтверждающие их оплату. Также были опрошены благотворители, сотрудники ФСИН и подследственные, принимавшие участие в ремонте. Об этом сообщает "Интерфакс".

Кроме того, не подтвердилась информация о получении сотрудниками ФСИН денежных средств за нахождение в отремонтированных камерах.

В декабре прошлого года сообщалось, что правозащитники обнаружили в изоляторе VIP-камеры с элементами роскоши для представительных заключенных. ФСИН после этого начал "комплексные проверки условий содержания подследственных и обвиняемых". Позже на фоне скандала был уволен заместитель начальника следственного изолятора "Матросская тишина".