Общественники предлагают включить челябинский торговый центр в перечень объектов культурного наследия области

Общественная организация "Гражданский патруль" при поддержке краеведов города выступила с инициативой присвоить челябинскому торговому центру статус объекта культурного наследия, сообщили Накануне.RU в организации.

Соответствующее заявление направлено в Комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

"Это уникальное здание советского периода благодаря очень смелому техническому решению, впервые реализованному именно у нас, в Челябинске, по праву считается одним из шедевров мировой архитектуры конца ХХ века. Поэтому нет сомнения, что он достоин включения в перечень объектов культурного наследия Челябинской области", — считает глава челябинского отделения "Гражданского патруля" Семен Воронин.