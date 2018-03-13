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Цель войти в "клуб 80+" может стать демографической ловушкой для России В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил цель войти к 2030 году в "клуб 80+", т.е. в число стран со средней ожидаемой продолжительностью жизни не менее 80 лет. Достижима ли эта цель и какие последствия для демографии страны это будет иметь? Об этом – в материале Накануне.RU.
13.03.2018
от издателя  |  комментариев: 1


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13.03.2018
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Новости
13.03.2018 09:36 Мск (11:36 Екб)
общество | Курганская область
Известный зауральский боксер поборется за приз в фотоконкурсе на президентских выборах
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Вазир Тамоян, бокс, Курган, боксер (2018) | Фото:vk.com страница Вазира Тамояна

Региональный общественный проект "ГолосПлюс" поддержит зауральский профессиональный боксер, мастер спорта Вазир Тамоян.
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"Я буду участвовать в проекте "ГолосПлюс", потому что он решает сразу несколько задач. Во-первых, повышает гражданскую активность молодежи на выборах, ведь многие ребята даже не думали о том, чтобы пойти и отдать свой голос 18 марта, а теперь они понимают, что сделать это нужно. Своим примером я бы хотел показать, что участвовать в жизни страны - дело, в первую очередь, молодежи. Ну и второй момент, что это действительно интересно - побороться за приз в фотоконкурсе, ведь побеждать всегда приятно!", - рассказал Накануне.RU боксер.

"ГолосПлюс" - это акция, задачей которой является повышение активности молодежи на выборах президента 18 марта, а также развитие волонтерства в Зауралье.

Рядом с избирательными участками в день голосования с 11.00 до 19.00 будут находиться волонтеры со специальной рамкой для фотографии. Любой желающий может принять участие в акции, для этого нужно сфотографироваться в ней и загрузить свою фотографию в социальную сеть "ВКонтакте" или "Инстаграм", добавив хэштэг #голосплюс. В результате голосования на сайте голосплюс.рф будут определены победители, которые получат ценные призы: 2 IPhone 7 – за первое и второе место, 2 IPhone 5 SE – за 3 и 4 место и Apple Watch S3 – за 5 место.

Точный список избирательных участков, рядом с которыми состоится акция, в скором времени будет опубликован на сайте проекта.

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13.03.2018 09:36 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
11:36 Екб


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Известный зауральский боксер поборется за приз в фотоконкурсе на президентских выборах
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