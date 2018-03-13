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Путин выступил в "спарринге международного уровня" После того, как Владимир Путин дал интервью журналистке американского канала NBC Меган Келли, в российских СМИ началось обсуждение – занимал ли Путин оборонительную позицию в беседе с напористой блондинкой, или она сама играла с ним в поддавки, задавая заведомо глупые вопросы, повторяя расхожие штампы, с порой тупым упрямством возвращаясь к теме вмешательства "могущественных русских" в выборы президента США.
12.03.2018
политика  |  комментариев: 1
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Цель войти в "клуб 80+" может стать демографической ловушкой для России В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил цель войти к 2030 году в "клуб 80+", т.е. в число стран со средней ожидаемой продолжительностью жизни не менее 80 лет. Достижима ли эта цель и какие последствия для демографии страны это будет иметь? Об этом – в материале Накануне.RU.
13.03.2018
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Маргарита Нифонтова: Вцепиться бы кому-нибудь в горло! Последние месяца три Госдуму сотрясали скандалы, связанные с принятием и непринятием федерального закона, получившего в народе наречение – о контактной "притравке" собак. Ну, имеется в виду, способ подготовки охотничьих собак – с возможностью кусать дикого зверя или без этой возможности. Казалось бы, пустяшный вопрос, который касается полумиллиона человек. Но именно на этом с первого взгляда незначительном проекте закона проступило истинное лицо устройства российского законодательства.  
13.03.2018
экспертное мнение ;
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Новости
13.03.2018 09:38 Мск (11:38 Екб)
культура | Центральный ФО | В России
Все новые серии "Простоквашино" будут посвящены памяти Олега Табакова
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(2017) | Фото:

Новые серии известного мультфильма "Простоквашино" будут посвящены памяти Олега Табакова. Об этом заявила председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
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Актер, режиссер, художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова Олег Табаков скончался в понедельник в московской больнице на 83-м году жизни.

"Для нас кончина Олега Табакова - невосполнимая утрата, для анимации, для всей культурной среды. Все новые серии сериала "Простоквашино" посвятим памяти Олега Павловича. Об этом будет написано в каждой серии", - приводит слова Слащевой "Интерфакс".

Табаков озвучил кота Матроскина в классических сериях мультфильма о Простоквашино. В новом проекте за кота говорит актер Михаил Ефремов.

Как сообщало Накануне.RU, прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым пройдет в Московском художественном театре имени Чехова 15 марта.

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13.03.2018 09:38 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
11:38 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.03.2018 07:42 Мск
Прощание с Олегом Табаковым пройдет в Московском художественном театре имени Чехова

Ранее 12.03.2018 17:19 Мск
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Все новые серии "Простоквашино" будут посвящены памяти Олега Табакова
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