Все новые серии "Простоквашино" будут посвящены памяти Олега Табакова

Новые серии известного мультфильма "Простоквашино" будут посвящены памяти Олега Табакова. Об этом заявила председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Актер, режиссер, художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова Олег Табаков скончался в понедельник в московской больнице на 83-м году жизни.

"Для нас кончина Олега Табакова - невосполнимая утрата, для анимации, для всей культурной среды. Все новые серии сериала "Простоквашино" посвятим памяти Олега Павловича. Об этом будет написано в каждой серии", - приводит слова Слащевой "Интерфакс".

Табаков озвучил кота Матроскина в классических сериях мультфильма о Простоквашино. В новом проекте за кота говорит актер Михаил Ефремов.

Как сообщало Накануне.RU, прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым пройдет в Московском художественном театре имени Чехова 15 марта.