В Челябинске воспитатель детсада заставила ребенка съесть суп с собственной рвотой

В Челябинске воспитатель детского сада заставила малыша съесть суп с собственной рвотой.

Инцидент произошел в дошкольном учреждении Ленинского района города. Ребенку стало плохо и его вырвало в тарелку с супом во время обеда - такие действия не понравились воспитательнице и она силой заставила малыша съесть суп. Данный факт вскрылся, когда сидевшая рядом девочка рассказала о случившемся своей маме - по словам родительницы, дочка после такого долгое время не могла есть в детском саду.

"Сейчас ведомство занимается проверкой данного факта", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.