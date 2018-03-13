СМИ: Бывшего начальника МУРа арестовали по делу о вымогательстве

Бывший начальник Московского уголовного розыска, генерал-майор полиции в отставке Виктор Трутнев взят под стражу по обвинению в посредничестве во взяточничестве, сообщает "Коммерсантъ".

Следствие считает, что Трутнев участвовал в вымогательстве денег сотрудниками ФСБ у руководства предприятия по производству взрывателей для боеприпасов "НИТИ им. П. И. Снегирева". В январе 2018 года Виктор Трутнев был допрошен, а в его доме провели обыск. После этого генерал попал в больницу, однако в СК посчитали, что бывший глава МУРа уклоняется от следствия и обратились в военный суд с ходатайством об аресте.

Согласно официальному сайту суда, обращение было удовлетворено, а на днях обжаловано защитой генерала в отставке. Московский окружной военный суд рассмотрение жалобы пока не назначил.

По данным следственного комитета, в прошлом году сотрудники ФСБ нашли нарушения в оформлении сотрудников "НИТИ им. П. И. Снегирева". Они предложили директору предприятия Игорю Григорьеву откупиться. Потерпевший обратился в управление собственной безопасности ФСБ и под контролем его сотрудников через посредников передал заместителю начальника 7-го межрайонного управления УФСБ полковнику Алексею Круглову три миллиона рублей. Фигурантами расследования стали еще четверо сотрудников ФСБ, которые и дали показания на Трутнева.

Трутнев проходит по делу в роли посредника. Свою вину он не признает.

Трутнев возглавил МУР в 2001 году, через два года его перевели на должность главы УВД Северо-Восточного округа. В 2011 году - в соседний Северный округ, но через несколько месяцев он был освобожден от должности указом президента Дмитрия Медведева. Как сообщалось, причиной отставки генерала мог стать скандал с нецензурным ругательством в адрес министра внутренних дел Рашида Нургалиева, написанным на асфальте. При этом Виктору Трутневу не помогли его заслуги - он был награжден пистолетом Макарова, орденом Мужества, медалями Жукова, "За безупречную службу" всех трех степеней и другими.